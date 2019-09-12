В Калмыкии заключенные сбежали из колонии в ради Дня города

Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии. По словам задержанных, в бега они подались, чтобы побывать на праздновании Дня города в Астрахани.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, около четырех часов утра инспектор ГИБДД попытался остановить Chevrolet Niva без номеров на трассе Р-216 "Тамбов - Волгоград - Астрахань". Однако водитель внедорожника не подчинился и прибавил скорости.

Остановить подозрительную машину удалось только в селе Линейное. В салоне автомобиля находилось три человека без документов. По отпечаткам пальцев удалось установить личности мужчин, которые отбывали наказание за кражу, грабеж и разбой.

Задержанные возвращены в исправительную колонию в Калмыкию.