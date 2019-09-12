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Рубрика: В мире

Традициям наперекор

Две женщины-имамы впервые возглавили молитву во Франции
Текст: Диана Ковалева
Такого во Франции раньше не было: исламскую молитву впервые возглавили две женщины-имамы. Более того, все происходило на французском языке и с участием представителей обоих полов, которые сидели бок о бок друг с другом.

Имамы Ева Жанаден и Анна-София Монсине, которые стали мусульманками всего 10 лет назад, утверждают: в исламских священных текстах нет запрета на "женский имамат", а невозможным его все считают только из-за культурных и психологических причин, но никак не из-за религиозных. Однако бросать вызов традиционному исламу в открытую француженки побоялись, поэтому молитва прошла в Париже в специально снятом для этого помещении, местоположение которого держалось в секрете. Примечательно, что во время молитвы многие из пришедших женщин были с непокрытой головой - равно как и сами Жанаден и Монсине. Всего на молитву пришли около 60 человек.

"Российская газета" побеседовала с религиоведом Романом Силантьевым и первым заместителем Председателя Централизованной религиозной организации Духовного Управления мусульман РФ Дамиром Гизатуллиным о том, разрешается ли женщинами становиться имамами.

Фото: Муса Садулаев
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Роман Силантьев: "В традиционном исламе это, конечно, не дозволяется. В нетрадиционных направлениях можно встретить и женщин-муфтиев. Вообще о том, кто и как должен руководить молитвами, в Коране не говорится, все эти детали прописаны во внекоранных источниках. К примеру, исламские вероучения сформулированы в основном в хадисах, на основании которых принимаются решения по вероучительным вопросам. И, собственно, никаких женщин-имамов, как и муфтиев, там не предусматривается. Это сугубо мужское занятие, в традиционном направлении такой функции женщинам не дается, у них есть четко прописанные свои. Равно как в православии женщина не может стать священником традиционным образом, так и в исламе она не может стать имамом. Поэтому когда женщины себя таковыми провозглашают, с точки зрения традиционной религии они становятся представителями маргинальных сект. А то, что они ссылаются на отсутствие четко прописанного запрета… В Коране, например, нет запрета на каннибализм, но это ведь не значит, что он разрешен".

Дамир Гизатуллин: "Нигде не написано, чтобы имамами становились женщины. Имам - это выборная должность, его выбирают из числа тех людей, которые лучше остальных знают Коран, сунну, хадисы. Даже если женщина - невероятный знаток Корана, то ей, чтобы почитать его, все равно нужно спросить разрешения у мужчины, который, может, даже сам не так хорошо его знает или страдает от деменции, например. Поэтому женщин имамами не избирают. Если женщины-имамы и есть, то они просто себя таковыми провозгласили. Мужчины должны быть имамами еще и потому, что есть много молитв, которые не обязательны для женщин - например, пятничные. А похоронные молитвы женщины вообще читать не могут, только за очень редким исключением, когда больше некому.

Только в нетрадиционных направлениях можно встретить женщин-муфтиев

Что же касается мужчин и женщин в одном помещении, то на этот счет есть определенный норматив. В самых первых рядах во время молитвы должны находиться самые лучшие знатоки Корана и сунны, ученые. Далее идут те, кто меньше по званию, сзади них мальчики и в самом конце женщины. Однако в одном помещении находиться можно".

В мире Европа Франция
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