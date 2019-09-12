Знакомства "ВКонтакте" открылись для всех. Названы цены

Соцсеть "ВКонтакте" официально объявила о запуске сервиса знакомств Lovina. Оно доступно в специальных приложениях для iOS и Android.

Чтобы начать знакомиться, необходимо войти через аккаунт "ВКонтакте" или по номеру телефона, после чего алгоритм начнет предлагать собеседников. Оценивать профили можно свайпами, как в других сервисах знакомств.

При наличии взаимной симпатии создается чат, который исчезнет автоматически, если в течение 48 часов никто из собеседников не начал общение - не отправил видеоисторию или не инициировал видеозвонок.

Есть и другой способ начать знакомство - через карусель видеозвонков, которая предлагает быстрое живое общение со случайными людьми. Каждый звонок ограничен по времени, но при взаимной симпатии он продолжится.

Базовые услуги Lovina будут бесплатными, однако есть и платные сервисы. Например, выделить свой профиль можно с помощью суперлайков, которые покупаются за виртуальные монеты стоимостью 35 рублей. Услуга "Зелье любви" позволяет пользователю увидеть список людей, которым понравился его профиль. Стоимость составляет от 215 рублей в месяц.