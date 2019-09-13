Бывший тренер "Спартака" Каррера оценил шансы "Локомотива" с "Ювентусом"

Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прибыл в Москву на церемонию вручения одной из футбольных премий.

После нее он высказался, в частности, о предстоящих матчах московского "Локомотива" в Лиге чемпионов. "Спартак", напомним, в групповую стадию Лиги Европы не попал, проиграв португальской "Браге".

- На бумаге "Ювентус" является фаворитом и сильнее, чем "Локомотив". Но матч надо сыграть - произойти может, что угодно, - заявил итальянец.

Массимо Каррера про "Локомотив" и "Юве" в Лиге чемпионов:

- На бумаге фаворит "Юве". Но этот матч еще надо сыграть...



А играть будут на поле! "Локо", шансы есть!



Тут⬇️ еще про "Аталанту". А про "Спартак"... "Спартак" в еврокубках не играет. pic.twitter.com/eeYFByap6C — Артем Локалов (@lokalov) 12 сентября 2019 г.

Каррера так же отметил, что не посетит матч "Ювентуса" с "Локомотивом" в Москве:

- Мне проще будет попасть на их матч в Турине.

После расставания со "Спартаком" в прошлом году Каррера до сих пор остается безработным. Вариант стать экспертом на спортивном ТВ, в том числе, российском, он отвергает:

- Это не то, что бы мне хотелось. Я всю жизнь в футболе. Знаю, что такое быть игроком, ассистентом, тренером. И я не позволяю себе кому-то что-то советовать.

Добавим, что в Лиге чемпионов "Локомотив" сыграет так же с испанским "Атлетико" и немецким "Байером". С "Ювентусом" матчи состоятся 22 октября в Турине и 7 ноября в Москве.