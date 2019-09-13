Число японцев старше 100 лет превысило 70 тысяч

В Японии число пожилых людей, которым больше ста лет, впервые превысило отметку в 70 тысяч человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Уже 49 год подряд количество этих людей растет, в этот раз оно достигло 71 238 человек. При этом большинство из японских долгожителей - женщины, которых, если верить подсчетам, 62 775 человек (целых 88,1 процента от общего числа тех, кому за 100). Мужчин же всего 8 463 человека.

Примечательно, что самая старая женщина Японии, 116-летняя Канэ Танака, которая живет в префектуре Фукуока, является также самым старым человеком на планете по версии Книги рекордов Гиннесса. Самому пожилому мужчине Японии 112 лет, это житель префектуры Ниигаты Титэцу Ватанабэ.