Экс-депутат Рады: "Нафтогазу" конец в случае прекращения транзита из РФ

Если Россия приостановит транзит своего газа в Европу через Украину, "Нафтогазу" придет конец. Об этом бывшему депутату Верховной рады Алексею Журавко рассказал источник в компании.

"Без транзита российского газа в Европу через Украину, нам придет полный конец. А мы входим в зиму. У нас на сегодняшний день и так газа не хватает. И то, что в украинских СМИ пишут, что закачали 17 миллиардов кубометров газа, то я тебе хочу сказать, что мы еле-еле выходим на закачку 13,8 миллиарда кубометров газа", - цитирует Журавко источник на своей странице в Facebook.

Собеседник депутата также добавил, что если Россия действительно примет решение приостановить транзит, то Киеву придется обратиться к Европе, но та, в свою очередь, газа Украине не даст. Потому что у них газа катастрофически не хватает.

Помимо этого, источник рассказал, что уже этой зимой в целях экономии более 16 украинских городов могут остаться без газа. И это не считая поселков. Больше всего пострадают юго-восточный, центральный и частично северо-западный регионы Украины. Западному, по словам источника, повезет больше всего из-за близкого расположения к газовым хранилищам.