Голикова рассказала, как вырастет маткапитал в 2020 году

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ( РТК).

В 2020 году маткапитал предлагается увеличить на 3,8 процента. Поле этого его размер составит 466 тысяч 617 рублей.

В бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено 325 миллиарда рублей на финансирование программы маткапитала.

В связи с продлением периода выплаты пособий на первого ребенка с полутора до трех лет в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы предусмотрено 74,9 миллиарда рублей. А общий объем бюджетных средств в будущем году на эту выплату составит 149,9 миллиарда рублей.

Также для поддержки семей, где родились первый и второй ребенок, в течение всего отпуска по уходу за ребенком родители будут получать пособие в размере прожиточного минимума ребенка, в среднем по стране это примерно 12 тысяч рублей. Критерий нуждаемости для получения этого пособия - доход семьи ниже двухкратной величины прожиточного минимума на человека.