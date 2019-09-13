Как вырастут зарплаты бюджетников в 2020 году

Соотношение зарплат бюджетников (врачей, учителей, соцработники), упомянутых в майских указах президента, и средних зарплат в регионах сохранится в следующем году, и правительство будет контролировать, чтобы не было нарушений в этой части. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Голикова уточнила, что регионам в 2019-2021 годах на это выделят из федерального бюджета по сто миллиардов рублей ежегодно.

Зарплаты бюджетников, не упомянутых в указах, проиндексируют с 1 октября 2020 года на 3,8%.

МРОТ с 1 января, согласно законопроекту Минтруда, составит 12 130 рублей.