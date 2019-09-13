Google оплатила штраф за невыполнение обязанностей по удалению ссылок

Компания Google выплатила штраф в 700 тысяч рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории России. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Ранее специалисты ведомства обнаружили, что поисковая система производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Из-за этого более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске, напоминают в пресс-службе Роскомнадзора.

По закону операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.