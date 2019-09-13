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Рубрика: Власть

Мы не одиноки

Сергей Лавров рассказал газете "Труд", в чем находят силы российские дипломаты
Текст: Евгений Васильев
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
Россия никогда не дружит с кем-либо против кого-либо. Мы открыты для поступательного развития отношений со всеми, кто к этому стремится. Рассчитываем, что рано или поздно западные коллеги, прежде всего американские, придут к осознанию необходимости отказа от конфронтационной логики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд".
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Отвечая на вопрос о том, как Москве противостоять тенденции в международной политике диктовать свои правила, Лавров отметил "попытки ряда стран в обход международного права, основным источником которого остается Устав ООН, создать удобную для себя псевдоправовую реальность и навязать ее остальному мировому сообществу". При этом, по его словам, в ход пускаются весьма сомнительные доводы: "имеющиеся нормы, дескать, не работают, СБ ООН парализован, мировое сообщество бездействует перед лицом серьезных преступлений и т.д.".

"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств". С ними Россия будет договариваться в интересах упрочения международной законности.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В ходе интервью Лаврову был задан вопрос о том, в чем российские дипломаты, которым нередко приходится отстаивать позицию страны в явном меньшинстве, находят силы и какой философии придерживаются? "Прежде всего мы не в меньшинстве, - убежден министр. - Государства Запада, отношения с которым сегодня переживают не лучшие времена, это лишь незначительная часть мирового сообщества. В то время, как подавляющее большинство стран, представляющих более 80 процентов населения планеты, с пониманием воспринимают наши внешнеполитические шаги. Поддерживают наши подходы к ключевым проблемам современности".

Еще одной темой для разговора стало разрушение со стороны США договорно-правовой базы контроля над ядерными вооружениями. "Преследуя цель обеспечить себе полную свободу рук в военной сфере, Вашингтон взял осознанный курс на планомерное разрушение всей архитектуры стратегической стабильности, - считает министр. - Из-за создаваемой Америкой неопределенности поставлено под вопрос будущее Договора о СНВ, срок действия которого истекает уже в феврале 2021 года. По словам Лаврова, "попытки подчинить Россию, повлиять на принимаемые нами решения абсолютно бесперспективны". "Рассчитываем, что в США пересмотрят контрпродуктивный подход, проявят ответственность. По-прежнему остаемся открытыми к конструктивному диалогу с Вашингтоном по всем вопросам контроля над вооружениями", - подчеркнул глава МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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