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Текст:   Елена Березина 
09:50 13.09.2019

Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей

Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году. Об этом замминистра финансов Алексей Моисеев заявил в кулуарах Международного банковского форума. "По первым предположениям, я думаю, что это от 5 до 10 миллиардов рублей будет стоить в следующем году", - цитирует Моисеева ТАСС.

Фото: iStock
Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице

Льготная ипотечная программа на Дальнем Востоке для молодых семей и получателей дальневосточного гектара со ставкой 2% годовых должна быть запущена уже в этом году. "Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку", - ранее рассказывал "РГ" вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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