Медведев подписал постановление о маркировке велосипедов

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября, такое постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Маркировка будет идти до конца мая 2020 года.

По словам источника агентства, в перечень подлежащих маркировке товаров наряду с двухколесными вошли трехколесные велосипеды, рамы, а также велосипеды с двигателем. Оператором информационной системы для проведения эксперимента определено ООО "Оператор-ЦРПТ", которое будет работать на безвозмездной основе.