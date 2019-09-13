Медведева - вторая после короткой программы на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй в короткой программе на турнире Autumn Classic, который проходит в Канаде.

Она выступала под композицию известной рок-группы Muse и представила новый костюм. Россиянке удалось чисто исполнить прыжки, в том числе каскад тройной флип - тройной тулуп.

За свое выступление Медведева получила 75,14 балла. Опередила россиянку представительница Японии Рика Кахира, набравшая 78,18 балла, представив более сложную программу. На третьей строчке расположилась американка Карен Чен - 60,89 балла.

Произвольная программа у девушек состоится 13 сентября.