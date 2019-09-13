Новости

Роскачество протестировало новинки смартфонов 08:00
Зеленский: Киев хочет провести встречу в нормандском формате в сентябре 07:52
Проворов стал самым высокооплачиваемым защитником "Филадельфии" 07:01
В Хабаровске военнослужащего наказали за угрозу взорвать штаб 06:50
Медведева - вторая после короткой программы на турнире в Канаде 06:45
Сноуден озвучил условия для своего возвращения в США 06:29
Уровень Амура у Комсомольска начал снижаться 06:28
Топилин: Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллиона россиян 05:48
На Камчатке ракетные комплексы "Бал" сменили позиции под прикрытием 05:31
Сегодня в Москве начнет холодать 05:13
СК возбудил дело о жесткой посадке вертолета на Камчатке 04:51
Лавров: Война в Сирии действительно закончилась 04:48
В Якутске проверят, из-за чего в многоквартирном доме обрушился пол 04:45
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского 04:12
Роботы-официанты начали обслуживать посетителей в ресторане Стамбула 03:42
Трамп исключил возможность назначения Помпео помощником по нацбезопасности 03:15
За неделю 27 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 02:34
Путин: "Слюнтяй" не может возглавлять государство 02:19
Интерпол отказался комментировать СМИ запрос РФ по Смоленкову 01:34
В Сирии боевики обстреляли лагерь беженцев и отняли гуманитарную помощь 00:54
Бывший тренер "Спартака" Каррера оценил шансы "Локомотива" с "Ювентусом" 00:15
ВРИО пресс-секретаря патриарха назначен Владимир Легойда 00:08
"Зенит" - "Арсенал" - онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ 00:05
В Абхазии утонул российский турист 12.09.2019
Президент Чехии осудил решение о переносе памятника Коневу в Праге 12.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
13.09.2019 06:45
Рубрика: Спорт

Медведева - вторая после короткой программы на турнире в Канаде

Текст: Максим Домчев

Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй в короткой программе на турнире Autumn Classic, который проходит в Канаде.

Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP
Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме

Она выступала под композицию известной рок-группы Muse и представила новый костюм. Россиянке удалось чисто исполнить прыжки, в том числе каскад тройной флип - тройной тулуп.

За свое выступление Медведева получила 75,14 балла. Опередила россиянку представительница Японии Рика Кахира, набравшая 78,18 балла, представив более сложную программу. На третьей строчке расположилась американка Карен Чен - 60,89 балла.

Произвольная программа у девушек состоится 13 сентября.

Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Топилин: Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллиона россиян
Лавров: Война в Сирии действительно закончилась
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
ВТО подтвердила победу России по иску к Украине
Минобороны опровергло заявление генсека НАТО о размещении в Европе ракет