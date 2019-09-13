На модернизацию общественного транспорта потребуется 2 трлн рублей

На обновление городского транспорта по всей стране необходимо 2,1 триллиона рублей инвестиций, подсчитали в ВЭБ.

"Объем рассматриваемых в ВЭБ.РФ сделок по направлению развития городского транспорта говорит о том, что эта тема действительно актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов. Большинство горожан ежедневно пользуются общественным транспортом. Мы исходим из системного подхода, включающего в себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах. Сейчас у нас есть все необходимые инструменты поддержки: кредитование, концессии, лизинговые продукты", - рассказал "Российской газете" заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Сейчас ВЭБ.РФ уже ведет проекты в этом направлении на общую сумму более 300 миллиардов рублей в более чем 40 регионах: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Курск, Кемерово, Ижевск, Тверь и другие. Работа ведется с крупнейшими российскими производителями подвижного состава, что соответствует целям ВЭБ.РФ по поддержке отечественной промышленности.

Ранее о размере общей стоимости инвестиций, необходимых для обновления городского транспорта написал "Коммерсантъ".