На второго сына президента Бразилии завели дело о коррупции

Прокуратура Рио-де-Жанейро открыла два уголовных расследования в отношении второго сына президента Бразилии Жаира Болсонаро депутата муниципального собрания Рио Карлоса Болсонаро. Дела заведены в связи с журналистским расследованием журнала Epoca, которому удалось найти "мертвые души" среди сотрудников кабинета Карлоса.

На официальный запрос журналистов о ходе следствия прокуратура Рио-де-Жанейро ответила, что ведет проверку ранее опубликованных фактов. Однако более подробную информацию там дать отказались, сославшись на присвоенный расследованию гриф секретности.

В июне бразильский журнал Epoca опубликовал результаты журналистского расследования, согласно которому в период с 2001 по 2010 год в кабинете депутата муниципального собрания Рио-де-Жанейро Карлоса Болсонаро числились семь родственников его мачехи - второй жены президента Аны Кристины Валле. Как удалось выяснить, четверо из них жили более чем в 150 километрах от Рио, а одна из родственниц - в соседнем штате. И никто из них никогда не оформлял пропуск на проход в здание муниципального собрания. На тот период зарплата каждой из "мертвых душ" варьировалась от четыре до пяти тысяч долларов, а с премиями достигала девяти тысяч.

Жаир Болсонаро выиграл президентские выборы в Бразилии в октябре 2018 года на волне сильных антикоррупционных настроений в обществе. Одним из его главных лозунгов была непримиримая борьба с этим злом.

Но не успел он вступить в должность, как в местной прессе начала появляться информация об антикоррупционных расследованиях, главным фигурантом которых выступил старший сын президента ныне сенатор Флавио Болсонаро. В июле 2019 года следственные действия в отношении Флавио были приостановлены в связи с решением Верховного федерального суда Бразилии о заморозке расследования всех уголовных и административных дел, где в качестве доказательной базы используется информация национального Совета по контролю за финансовой деятельностью. В делах, где сенатор фигурировал в качестве обвиняемого, доказательная база строилась на сведениях, полученных из этого ведомства.