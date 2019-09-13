Навальный улетел из России после обысков его штабов

После проведения обысков в штабах Алексея Навального, связанных с делом об отмывании денег, оппозиционер выехал из России.

Как утверждает издание "Актуальная политика", блогер "улетает в США на аудиенцию к кураторам", пока "в региональных штабах Навального вчера прошли обыски по делу об отмывании миллиарда рублей". "У активистов заморожены счета, идут допросы. Что делает Навальный? Правильно - улетает в США на аудиенцию к кураторам", - пишет издание.

Это сообщение сопровождается видеороликом, на котором Алексей Навальный проходит по "зеленому коридору" с женой и дочерью. Видео принадлежит изданию LifeShot, которое, в свою очередь, сообщает, что Навальный утром вылетел рейсом в Хельсинки - "А оттуда, скорей всего, прямиком рванет в США. Там, наверное, есть с кем посоветоваться".

Напомним, что обыски в штабах Навального прошли в ходе следственных мероприятий в рамках уголовного дела по статье 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем".