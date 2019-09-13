Никнеймы могут стать объектами интеллектуальной собственности

Новости

В Ростове на День города состоится авиашоу 12:59
В Мурманской области сошли с рельсов восемь грузовых вагонов 12:58
В Крыму оценили план Зеленского вернуть полуостров "не только словами" 12:54
Замдиректора корпорации развития Коми арестовали за взятку 12:54
В новосибирском аэропорту дважды не смог взлететь самолет 12:47
Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского сохранить санкции против РФ 12:45
Появились подробности по второму приквелу "Игры престолов" 12:45
На Дону зафиксировано 72 случая лихорадки Западного Нила 12:35
Навальный улетел из России после обысков его штабов 12:30
Директор Киркорова прокомментировал информацию о блокировке его счетов 12:30
Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений с ОАЭ 12:23
Москва сможет побороться за туристический "Оскар" 12:19
Необычную пусковую установку С-300 заметили на учениях 12:17
Под Воронежем родители два года издевались над семилетним ребенком 12:06
Парад техники пройдет на Садовом кольце в Москве 12:05
Звезда "Богатые тоже плачут" и "Дикой Розы" Кастро завершила карьеру 12:00
Глава МИД Беларуси прокомментировал отношения с ОАЭ 11:47
Появилось фото Собчак в свадебном платье 11:45
В Нижнем Тагиле силовики изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя 11:45
В Приангарье и на юге Красноярского края выпал первый снег 11:40
В столичном метро появился поезд Олега Табакова 11:35
Врачи в 2020 году будут получать больше в труднодоступных регионах РФ 11:21
Погода в Москве не смогла побить температурный рекорд 1932 года 11:20
Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года 11:17
В интернет выложили новый электронный путеводитель по Беларуси 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
13.09.2019 11:21
Рубрика: Экономика

Никнеймы могут стать объектами интеллектуальной собственности

Текст: Екатерина Ясакова
Интеллектуальная собственность в последнее время приобретает все более разнообразные формы, особенно в цифровой среде. Развитие направления интеллектуальной собственности происходит параллельно с развитием новых технологий, таких как интернет вещей и искусственный интеллект.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Эти и другие вопросы обсудят на крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности IP Академия в "Сколково". В ходе многочисленных дискуссий и мастер-классов будет обсуждаться весь спектр тем, связанных с IP: от борьбы с интернет-пиратством до патентной аналитики, от инструментов коммерциализации новейших цифровых активов до арбитражной практики по спорам об интеллектуальных правах.

В частности, большой вопрос есть к данным, которые представляют собой один из самых любопытных нематериальных активов, появившихся в цифровую эпоху. В экспертной среде до сих пор нет единого мнения о том, могут ли они выступать в качестве объекта интеллектуальной собственности.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Петербуржца в костюме коня засудили за нарушение авторских прав

"В ближайшее время получить правовую охрану в качестве объектов интеллектуальной собственности могут никнеймы, аватарки, геймплеи и, разумеется, все, что связано с большими данными. Эти объекты уже сейчас активно коммерциализируются в качестве нематериальных активов", - считает модератор сессии, советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш.

Во многих аспектах Россия находится еще в начале пути развития законодательства об интеллектуальной собственности, и многое еще пока только предстоит сделать. Например, нет однозначного подхода к расширению открытого доступа к информации, охраняемой авторским правом. Часто возникают коллизии вокруг свободного использования результатов творческого труда.

"С одной стороны, есть проблема легкого копирования и последующего неправомерного использования, а с другой стороны, есть опасность потеряться среди огромных массивов контента и так и не получить внимание аудитории. Очень важна в этих условиях регистрация авторских прав и общественного достояния, адаптация законодательства к условиям цифровой среды, которая на новом уровне позволит обеспечить взаимодействие между авторами и пользователями", - отметил заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский.

Крупнейшая образовательная конференция по интеллектуальной собственности IP Академия пройдет в "Сколково" с 18 по 20 сентября. Событие посетят представители профильных государственных ведомств, юридического сообщества, ключевые игроки российского и международного рынка IP и отраслевые эксперты. Участников ждут лекции, воркшопы, дискуссии, а также культурные события.

Экономика Отрасли Связь Digital Интернет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: Задержаны опустошавшие карты россиян мошенники
Лавров: Война в Сирии действительно закончилась
Рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины по предложению Зеленского
ФСБ и Роскомнадзор заблокируют два почтовых сервиса
Голикова: Страховые пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,6%