Никнеймы могут стать объектами интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность в последнее время приобретает все более разнообразные формы, особенно в цифровой среде. Развитие направления интеллектуальной собственности происходит параллельно с развитием новых технологий, таких как интернет вещей и искусственный интеллект.

Эти и другие вопросы обсудят на крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности IP Академия в "Сколково". В ходе многочисленных дискуссий и мастер-классов будет обсуждаться весь спектр тем, связанных с IP: от борьбы с интернет-пиратством до патентной аналитики, от инструментов коммерциализации новейших цифровых активов до арбитражной практики по спорам об интеллектуальных правах.

В частности, большой вопрос есть к данным, которые представляют собой один из самых любопытных нематериальных активов, появившихся в цифровую эпоху. В экспертной среде до сих пор нет единого мнения о том, могут ли они выступать в качестве объекта интеллектуальной собственности.

"В ближайшее время получить правовую охрану в качестве объектов интеллектуальной собственности могут никнеймы, аватарки, геймплеи и, разумеется, все, что связано с большими данными. Эти объекты уже сейчас активно коммерциализируются в качестве нематериальных активов", - считает модератор сессии, советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш.

Во многих аспектах Россия находится еще в начале пути развития законодательства об интеллектуальной собственности, и многое еще пока только предстоит сделать. Например, нет однозначного подхода к расширению открытого доступа к информации, охраняемой авторским правом. Часто возникают коллизии вокруг свободного использования результатов творческого труда.

"С одной стороны, есть проблема легкого копирования и последующего неправомерного использования, а с другой стороны, есть опасность потеряться среди огромных массивов контента и так и не получить внимание аудитории. Очень важна в этих условиях регистрация авторских прав и общественного достояния, адаптация законодательства к условиям цифровой среды, которая на новом уровне позволит обеспечить взаимодействие между авторами и пользователями", - отметил заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский.

Крупнейшая образовательная конференция по интеллектуальной собственности IP Академия пройдет в "Сколково" с 18 по 20 сентября. Событие посетят представители профильных государственных ведомств, юридического сообщества, ключевые игроки российского и международного рынка IP и отраслевые эксперты. Участников ждут лекции, воркшопы, дискуссии, а также культурные события.