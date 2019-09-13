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13.09.2019 00:00
Рубрика: Культура

Норильский Заполярный театр драмы приедет в Москву на гастроли

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
Гастроли Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, 13-15 сентября, Москва, "Дворец на Яузе"
"Папа" - спектакль по пьесе современного французского писателя и драматурга Флориана Зеллера, которая удостоена многих престижных премий. Фото: предоставлено Норильским Заполярным театром драмы. "Папа" - спектакль по пьесе современного французского писателя и драматурга Флориана Зеллера, которая удостоена многих престижных премий. Фото: предоставлено Норильским Заполярным театром драмы.
"Папа" - спектакль по пьесе современного французского писателя и драматурга Флориана Зеллера, которая удостоена многих престижных премий. Фото: предоставлено Норильским Заполярным театром драмы.

Ежегодная общероссийская федеральная программа "Большие гастроли" представляет спектакли уникального по своему географическому положению театра из самого северного города мира - Норильска. Места с трагической судьбой и подлинной театральной культурой, города с экстремальными природными условиями, по легендам, аккумулирующими творческие силы человека. Лев Гумилев здесь начал формулировать свою пассионарную теорию: лежа на полу в камере, понял, что есть на Земле особенные места, в которых проходит пассионарность - под воздействием энергии, подобной той, которую впитывают растения. Ученый с мировым именем астрофизик Николай Козырев в заключении, как рассказывают, изобрел здесь некие зеркала из алюминия, способные менять свойства времени - видеть прошлое и будущее... Сегодня в театре на 69-й параллели, в Арктической тундре, на полуострове Таймыр, царит матриархат: руководят Норильским Заполярным театром драмы исключительно женщины - директор Светлана Гергарт, главный режиссер Анна Бабанова, три заместителя - Ирина Куцая, Татьяна Лобанова, Наталья Павлова.

Фото: Сергей Куксин.
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Театральную политику они ведут открытую миру - разделить с норильчанами длинную полярную ночь приглашают режиссеров не только из Красноярского края, но и из Санкт-Петербурга, Москвы, даже Берлина, многих других городов. В Москве с гастролями последний раз театр из Норильска был ровно сорок лет назад - в 1979 году, в "Ленкоме". Сегодня во "Дворце на Яузе" Заполярный театр показывает четыре названия. Спектакль Владимира Зуева "Жди меня... и я вернусь" (13 сентября) по его же пьесе, основанной на воспоминаниях первых норильчан и посвященной той трагической эпохе, когда строился город, создавался норильский горно-металлургический комбинат, а театр помогал людям выжить. Сказку для детей "Рикки-Тикки-Тави" по Киплингу (14 сентября). Пластические миниатюры "Сны белой Земли" (14 сентября), созданные по легендам народов Крайнего Севера и рекомендованные для семейного просмотра: в тундре, испокон веков испытывающей человека, крепость семейных уз ценилась особенно - и режиссер спектакля Евгений Ибрагимов с хореографом Марией Качалковой призывают соблюдать традиции.

И - российскую премьеру (15 сентября) бестселлера французского писателя и драматурга Флориана Зеллера "Папа", впервые поставленного на норильской сцене. "У главного героя болезнь Альцгеймера: уходит память, он забывает свое прошлое и чувствует себя одиноким и брошенным. При этом сложно сказать, кому в этой ситуации тяжелее: ему или его родным, - рассказывает главный режиссер Заполярного театра и постановщик спектакля Анна Бабанова. - В пьесе все происходит в реальности отца. Зрители не сразу понимают, что действие разворачивается в больнице, а все персонажи, вынужденные существовать по правилам героя, - медперсонал". Терапевтический эффект от спектакля гарантирован: на примере экстремальных климатических условий стоит поучиться правильному взаимодействию человека с реальностью и с собственной памятью.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк Театр с Ириной Корнеевой
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