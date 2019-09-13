Объявлен конкурс на лучший лозунг в связи с 30-летием отношений РФ и РК

Корейские автомобили, смартфоны, компьютеры, фильмы, корейская эстрада К-ПОП - все это уже очень хорошо знакомо жителям России. "Корейский элемент" стал неотъемлемой частью повседневной жизни и быта современных россиян. Многие из нас и посетили Страну утренней свежести, воспользовавшись безвизовым режимом, который существенно упростил взаимные поездки друг к другу. Все чаще мы также видим и корейцев среди иностранцев, приезжающих в нашу страну.

В следующем году Россия и Республика Корея будут отмечать крупный юбилей - 30-летие установления дипотношений между Москвой и Сеулом, что обе стороны намерены отпраздновать рядом крупных праздничных мероприятий. Власти РФ и Республики Корея собираются самым активным образом привлечь россиян и корейцев к выработке идей, которые помогут сделать юбилей более запоминающимся. О том, что именно планируется, нам рассказал посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ, который, кстати, является русистом по образованию и блестяще говорит на русском языке.

Господин посол, чего нам стоит ожидать в связи с грядущим юбилеем, есть ли какие-то оригинальные идеи, которые смогли бы заинтересовать всех - как россиян, так и корейцев?

Посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ: Правительства Российской Федерации и Республики Корея договорились провозгласить 2020 г. Годом взаимных обменов для того, чтобы отметить 30-летний юбилей установления дипотношений между нашими странами. Кроме того, в целях повышения уровня взаимопонимания между народами двух государств было принято решение провести различные мероприятия. Конечно, для успешного проведения года взаимных обменов важна подготовка со стороны официальных структур, правительств двух стран, но также крайне важен интерес и активное участие обычных людей, народов России и Кореи.

Потому внешнеполитические ведомства РФ и РК в целях повышения интереса обычных людей приняли решение провести открытый конкурс на лучший лозунг по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией. Данный лозунг, который будет определен по итогам конкурса, будет использоваться в качестве официального во всех рекламных материалах в ходе празднований года взаимных обменов. Мы очень надеемся, что через эту акцию мы сможем получить оригинальные и интересные идеи, которые смогут изложить перспективу развития отношений двух стран.

В этом конкурсе смогут принять участие представители обеих стран - как России, так и Кореи. Срок окончания подачи своих вариантов лозунга - до 30 сентября текущего года. Главному победителю будет вручен приз в виде авиабилета в оба конца между Россией и Кореей, а также оплаченное проживание в гостинице в течение трех суток, а финалистам - подарочные денежные сертификаты. Мы очень надеемся на самое активное участие в конкурсе со стороны как граждан Республики Корея, так и Российской Федерации.

Что Вы ждете от этого Года взаимных обменов?

Посол Ли: Для стабильного, поступательного развития двусторонних дружеских отношений крайне важно углубление взаимопонимания между народами наших стран. Потому мы надеемся, что Год взаимных обменов и поможет как раз повысить уровень осведомленности, понимания корейцами и россиянами друг друга.

После установления дипотношений между Сеулом и Москвой в 1990 г. наши связи прошли большой путь, постоянно развивались в самых разных сферах и областях. Как вы знаете, в 2008 г. уровень наших отношений был повышен до отношений стратегического партнерства. В настоящий момент двусторонние отношения между правительствами, в сфере экономики, культуры, обменов и других достигли беспрецедентного уровня. Мы уверены, что следующий год, когда будет отмечаться 30-летний юбилей дипотношений, станет тем самым событием, который позволит придать дополнительный, инновационный импульс для развития наших связей.

Как уже было сказано, в целях повышения уровня взаимопониманий между народами РФ и РК мы осуществляем проработку и подготовку самых разных проектов, мероприятий. Среди них важное место занимает и реализуемый министерствами иностранных дел РФ и РК конкурс на лучший лозунг по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

Что делается уже сейчас для подготовки к юбилею и какой критерий, с Вашей точки зрения, станет самым важным в плане определения степени успеха мероприятий?

Посол Ли: В настоящий момент многочисленные структуры правительств двух стран ведут активную работу по подготовке различных мероприятий, приуроченных к юбилею дипотношений. В Корее уже сформирован Организационный комитет по подготовке к юбилею, а также издан специальный указ со стороны президента Республики Корея. Насколько нам известно, российская сторона также ведет активную подготовку к данному событию. В центре этой работы находятся министерство иностранных дел и министерство культуры РФ, в ближайшее время будет создан также Оргкомитет и издан соответствующий указ президента РФ.

Как мне кажется, самыми важными акциями в ходе празднований станут непосредственно церемонии открытия и закрытия Года взаимных обменов. Точные время и место проведения этих церемоний будут согласованы, когда будет решен вопрос об очередной личной встрече лидеров наших стран. В июне прошлого года, во время визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Россию министерства культуры наших стран подписали меморандум о взаимопонимании, в котором было сказано о провозглашении 2020 г. Годом культурных обменов России и Кореи. Этот документ стал своего рода фундаментом, на основе которого министерства культуры РФ и РК сотрудничают и готовят разного рода мероприятия, приуроченные к юбилею.

Мне также хотелось бы отметить, что все не ограничивается лишь сферой культуры. В областях экономики, торговли, науки, технологий и других также готовятся мероприятия, которые позволят активизировать реальное сотрудничество. Много внимания уделяется и направлению молодежных обменов.

Хочется сказать, что крайне важную роль во всей этой деятельности играют правительства отдельных регионов России и Кореи. На этом уровне, со стороны регионов двух стран также готовятся разноплановые и очень интересные мероприятия, приуроченные к юбилею дипотношений. В частности, одним из главных событий в этой связи станет 3-й российско-корейский форум межрегионального сотрудничества, который в 2020 году пройдет в городе Ульсан. Интересно и то, что правительство РФ приняло решение провести в 2021 г. в Корее культурный проект под названием "Русские Сезоны". Это показывает, что Россия считает нашу страну крайне важной страной, очень значимым партнером. Все это очень важно и существенно с учетом ожидающегося Года взаимных обменов.

Еще раз повторюсь, что с моей точки зрения самым главным и самым важным результатом всей этой работы станет повышение и углубление уровня осведомленности, взаимопонимания между народами, гражданами Российской Федерации и Республики Корея. А потому снова призываю как россиян, так и корейцев самым активным образом откликнуться и принять участие в конкурсе на лучший лозунг по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Кореей и Россией.

Справка "РГ"

Условия проведения конкурса на лучший лозунг по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией.

1. Наименование конкурса: Конкурс на лучший лозунг по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией.

2. Период проведения конкурса: С 10 сентября (Вт) по 30 сентября (Пн) 2019 г.;

3. Результаты конкурса: Участники конкурса будут уведомлены о результатах (предварительно) 14 октября 2019 г.

- Церемония награждения победителей конкурса пройдет (предварительно) в октябре 2019 г.

(Точная дата и время проведения церемонии будут объявлены позже)

- Победивший вариант украсит буклеты и официальные рекламные материалы сопутствующих мероприятий по случаю празднования 30-летия дипломатических отношений двух стран.

4. Участники конкурса: К участию допускаются граждане Российской Федерации или Республики Корея, проживающие в стране, соответствующей их гражданству.

5. Оценка работы: Победители конкурса определяются совместным решением представителей двух государств.

6. Критерии оценки: Оригинальность, универсальность применения и другие.

7. Подача заявки: Заявки принимаются по электронной почте и должны быть озаглавлены "Slogan Contest_(ФИО участника)". Направлять на электронный адрес (madzhamalidinova@mid.ru). Один участник может подать до двух заявок.

- Лозунг и заявка должны быть составлены либо на корейском, либо на русском языке.

8. Награда

- Победитель конкурса получает билет эконом-класса на перелет между Республикой Корея (Инчхон) и Российской Федерацией (Москва) туда и обратно с предоставлением размещения на три дня.

- 3 участника-финалиста получают подарочные карты(купоны) на сумму эквивалентную около 200 000 корейским вонам.

9. Контакты: По всем вопросам обращаться по электронному адресу madzhamalidinova@mid.ru.

10. Примечание

- Все авторские права на победивший лозунг, в том числе права на использование интеллектуальной собственности, осуществление и защиту неимущественных авторских прав, уступаются Комитету по подготовке празднования 30-летия установления дипломатических отношений в 2020 г.;

- В случае отсутствия оптимального варианта среди заявок, предложенных участниками конкурса, результат конкурса может быть не определен. В ходе выбора лозунга работы, предложенные участниками конкурса, могут быть изменены или дополнены.

- В случае, если победивший лозунг по случайному стечению обстоятельств был подан двумя или большим числом участников, победитель будет определен по очередности подачи заявок.