Посольство Греции в РФ проведет конкурс рисунков для детей из России

Сложно ли детям попасть в солнечную Грецию всего лишь с помощью карандашей, красок, листа бумаги и богатого воображения? Оказывается - нет, если принять участие и победить в очередном конкурсе детского рисунка, организуемом посольством Греческой Республики в РФ.

Как сообщили "РГ" в отделе печати и коммуникаций греческого диппредставительства в Москве, нынешний конкурс проводится в рамках текущего Года языка и литературы между Грецией и Россией.

Два победителя творческого соревнования получат главный приз - поездку в Элладу следующим летом. Заявленная тема конкурса - басни легендарного древнегреческого поэта Эзопа.

Согласно условиям состязания, участвующие в нем дети со всех школ России в возрасте от 7 до 12 лет должны нарисовать любимое произведение баснописца Эзопа и отправить свои работы до 1 февраля 2020 в отдел печати и коммуникаций посольства Греции в Москве.

Победители из двух возрастных категории (7-9 и 10-12 лет) выиграют поездку в регион Халкидики с их семьями летом 2020 года. Дополнительные подробности конкурса можно узнать на специальном сайте, посвященном российско-греческим отношениям.

Напомним, что первый конкурс детского рисунка под названием "Что такое Греция для меня?" прошел в 2016 году и стал одним из многочисленных мероприятий, состоявшихся в рамках "перекрестного года" культуры Греции и России.

По словам руководителя отдела печати и коммуникаций посольства Греции в Москве Нестораса Тиравузиса, в нем приняли участие около 1200 детей со всей России. Успех того мероприятия вдохновил его организаторов на проведение второго конкурса в прошлом году. По словам г-на Тировузиса, основная цель состязания заключается в том, "чтобы дать детям из России и русской диаспоры платформу, где они смогут выразить свои мысли и приблизиться к Греции через искусство и творчество".