Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского сохранить санкции против РФ

Президент Финляндии Саули Ниинистё в пятницу не поддержал призыв своего украинского коллеги Владимира Зеленского сохранять санкций против России. Финский лидер подчеркнул, что, несмотря на все прогнозы и обещания, российская экономика вряд ли рухнет под санкционным напором.

Выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, Зеленский отметил, что в западных странах все чаще стали звучать заявления о необходимости отмены антироссийских санкций, потому что они стоят больших денежных потерь. Украинский лидер заявил, что его страна теряет не деньги, а людей, и поэтому санкции должны сохраняться, пока не наступит мир.

Однако выступавший после Зеленского Ниинистё почеркнул: заявления и обещания о том, что под натиском ограничительных мер "российская экономика рухнет и они должны будут уступить", звучат уже очень давно. И тем не менее "этого не случилось и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится", - заявил президент Финляндии.

Он также указал на успешность недавно проведенного диалога между Россией и Украиной по взаимному освобождению заключенных, и призвал не мыслить категориями "черное и белое". "У меня глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу", - добавил финляндский лидер.