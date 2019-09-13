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13.09.2019 13:54
Рубрика: Происшествия

Против экс-главы банка "Югра" возбуждено новое уголовное дело

Текст: Иван Петров

Басманный районный суд Москвы продлил до 17 декабря срок домашнего ареста экс-главе банка "Югра" Алексею Хотину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Хотин проходит по делу о хищении 7,5 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба МВД РФ
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Сотрудники ФСБ и МВД России задержали Хотина в апреле этого года. Тогда же суд отправил бывшего главного акционера банка "Югра" под домашний арест. Впоследствии срок предварительного следствия был продлен до 18 декабря.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 миллиардов рублей у банка было возбуждено в январе Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Лицензию у банка отозвали в июле 2017 года, в том числе из-за финансирования проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц и отсутствия адекватных резервов. В сентябре 2018 года банк был признан банкротом.

Как сообщает РИА Новости, в пятницу стало известно, что Арбитражный суд Москвы отказал "Югре" в лице бывших собственников в пересмотре решения о признании законным приказа Банка России от 7 июля 2017 года, которым в банк была назначена временная администрация в лице АСВ.

Кроме того, Следственный комитет возбудил в отношении Хотина новое уголовное дело о растрате - по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Об этом заявил следователь. По его словам, с момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении - по факту растраты средств банка "Югра" на сумму порядка 283 миллиардов рублей.

По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело
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