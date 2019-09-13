Москва сможет побороться за туристический "Оскар"

Российская столица номинирована на международную премию в области туризма World Travel Awards. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в Twitter.

"В этом году Москва заявлена сразу в трех номинациях: лучшее направление фестивального и событийного, спортивного и городского туризма. Сегодня открылось голосование, давайте поддержим столицу", - написал градоначальник.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, проголосовать можно до 20 октября. Чтобы отдать голос, на сайте премии сначала нужно зарегистрироваться. Города-победители станут известны 28 ноября. Финал пройдет в оманском городе Маскат.

Премия World Travel Awards - одна из самых престижных наград в области туризма, учрежденная в 1993 году.