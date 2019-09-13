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13.09.2019 12:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Парад техники пройдет на Садовом кольце в Москве

Текст: Ирина Огилько

Более 600 машин, в том числе и ретроавтомобили, примут участие в параде коммунальной техники на Садовом кольце в Москве в субботу, 14 сентября.

Парад стартует в 11:00 от проспекта Академика Сахарова.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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В нем примут участие коммунальная и уборочная техника, автомобили городских служб "Мосгаза" и "Скорой помощи", общественный транспорт, спасательная и пожарная техника, экспонаты музея "Московский транспорт". Также участниками парада, только уже по водной глади, станут пожарно-спасательные корабли, которые проплывут под Крымским мостом, здесь же ожидается инсценировка ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.

После завершения парада на проспекте Академика Сахарова откроется выставка транспорта. Всего здесь будет представлено около 200 единиц городской техники различного назначения, в том числе автомобили для уборки улиц, устранения подтоплений, дорожные сканеры и многое другое.

На время проведения парада Садовое кольцо будет закрыто с утра до 15.00 14 сентября для движения транспорта.

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