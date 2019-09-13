По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело

Столичные следователи возбудили и расследуют уголовное дело по факту хищений мошенническим путем с пенсионных счетов россиян их средств. Информацию об этом "Российской газете" подтвердил источник в следственных органах.

Дело ведет следственное управление по Центральному административному округу Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в 2017-2018 годах неустановленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, согласно которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Отмечалось, что все документы были завизированы нотариусами, но позднее выяснилось, что их подписи и печати поддельные.