Под Тверью пиротехники нашли 121 взрывоопасный предмет

В Ржевском районе Тверской области пиротехники МЧС России с помощью роботов обезвреживают боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

По информации МЧС, 20 специалистов центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" обследовали территорию площадью 25 гектаров и нашли 121 взрывоопасный предмет.

"Помимо ручного разминирования применяется и механизированная очистка местности с использованием робототехнического средства MV-4", - говорится в сообщении ведомства.

Найденные боеприпасы переданы специалистам-взрывотехникам группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области. На местном полигоне уничтожены 68 взрывоопасных предметов мощностью 60 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Кстати

Специалисты центра "Лидер" проводят плановые пиротехнические работы в Ржевском районе с 2014 года. Во время Великой Отечественной войны на этой территории шли ожесточенные бои, и до сих пор в земле здесь можно найти неразорвавшиеся мины и снаряды.