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13.09.2019 19:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью пиротехники нашли 121 взрывоопасный предмет

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

В Ржевском районе Тверской области пиротехники МЧС России с помощью роботов обезвреживают боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

По информации МЧС, 20 специалистов центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" обследовали территорию площадью 25 гектаров и нашли 121 взрывоопасный предмет.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области
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"Помимо ручного разминирования применяется и механизированная очистка местности с использованием робототехнического средства MV-4", - говорится в сообщении ведомства.

Найденные боеприпасы переданы специалистам-взрывотехникам группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области. На местном полигоне уничтожены 68 взрывоопасных предметов мощностью 60 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Кстати

Специалисты центра "Лидер" проводят плановые пиротехнические работы в Ржевском районе с 2014 года. Во время Великой Отечественной войны на этой территории шли ожесточенные бои, и до сих пор в земле здесь можно найти неразорвавшиеся мины и снаряды.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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