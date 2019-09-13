Погода в Москве не смогла побить температурный рекорд 1932 года

В четверг в столице мог бы быть поставлен температурный рекорд. Но температуре воздуха не хватило всего лишь 0,1 градуса, чтобы добиться результата 1932 года. Об этом сообщили в Метеобюро Москвы и области.

Рекорд для 12 сентября был установлен в 1932 году, он составил +26,4 градуса. В четверг под жаркими лучами солнца температура воздуха стремительно увеличивалась.

Так, уже в 10 часов на опорной метеостанции ВДНХ термометры показывали +22,3. А к 15:00 воздух прогрелся до +26,3 градуса. Но до рекорда не дотянул.