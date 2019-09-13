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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Утверждены итоги дополнительных выборов в Госдуму
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
Центризбирком на своем заседании в четверг утвердил результаты дополнительных выборов депутатов Госдумы, которые прошли в Единый день голосования 8 сентября. В комиссии, подводя итоги, отметили высокую конкуренцию на этом уровне выборов. Кроме того, по оценке ЦИК, хорошо зарекомендовали себя удобные для избирателей цифровые участки.
Фото: Максим Коротченко/ РГ Фото: Максим Коротченко/ РГ
Фото: Максим Коротченко/ РГ

Новых депутатов выбирали по четырем одномандатным округам - в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. Мандаты в Госдуме стали вакантными после досрочного прекращения полномочий четверых депутатов. Двое из них - Николай Ковалев и Александр Коровников - ушли из жизни. Еще двое перешли на новую должность - это Сергей Фургал, избранный губернатором Хабаровского края, и Сергей Бидонько, ставший свердловским вице-губернатором.

Турчак: "Единая Россия" действительно всех "жахнула" на этих выборах

В итоге три мандата получила "Единая Россия", один - ЛДПР. Новыми депутатами Госдумы от ЕР стали олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, вице-премьер Новгородской области Юрий Бобрышев, ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева Ольга Пилипенко, от либерал-демократов - Иван Пиляев, который ранее работал помощником депутата Госдумы.

В общей сложности в гонке участвовали 34 кандидата. Отказов в регистрации было мало - всего два. Еще один кандидат утратил статус, не предоставив необходимые документы. Наибольшая конкуренция на выборах этого уровня отмечалась в Новгородской, Свердловской областях, отметил зампред ЦИК Николай Булаев. В целом на довыборах была "достаточно жесткая борьба", констатировал он.

Три мандата получила "Единая Россия", один - ЛДПР

На довыборах в полном объеме были применены современные электоральные стандарты, заявил также замглавы Центризбиркома. На большинстве участков применялась технология изготовления итоговых протоколов с QR-кодом. Кроме того, активно использовался механизм "мобильный избиратель" (напомним, он дает возможность проголосовать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации). Кроме того, "мобильная" технология была расширена. Впервые в отечественной электоральной практике избиратели смогли проголосовать на довыборах в Госдуму, а также на выборах глав регионов на цифровых избирательных участках. Этот механизм пригодился тем, кто находился в Москве, то есть за пределами своего региона. 8 сентября 30 участков в столице работали в качестве эксперимента, и он оказался удачным. Николай Булаев сообщил, что в ЦИК не нашли серьезных изъянов в работе цифровых участков. "Нам очень важно было отработать технологию: подачи заявлений, голосования, доставки результатов", - сказал он, добавив, что данные о результатах голосования в режиме онлайн появились на сайте ЦИК.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Эксперты подвели итоги выборов в регионах

Один из вопросов в повестке ЦИК касался конкретного нарушения в Единый день голосования. Николай Булаев прокомментировал информацию об обнаружении в штабе оппозиционера Алексея Навального незаполненных бланков для направления наблюдателей на избирательные участки в день голосования. Эти бланки были предоставлены главой московского городского комитета КПРФ Валерием Рашкиным, что, по оценке Булаева, является нарушением закона. Ведь бланком может воспользоваться, по идее, каждый. А участие в избирательной кампании наблюдателей, которые не имеют на это право, неправомерно, подчеркнул зампред ЦИК.

Булаев в связи с этим предложил уточнить правила направления наблюдателей на избирательные участки, чтобы избежать двойных толкований и не создавать риски для безопасности избирателей. Возможно, для этого потребуются изменения в законодательство.

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