МАПП "Забайкальск" начнут реконструировать в 2020 году

В рамках федерального проекта "Логистика международной торговли" с 2020 по 2023 годы пройдет реконструкция многостороннего автомобильного пункта пропуска "Забайкальск". Стоимость проекта оценили в один миллиард рублей.

- Мы техническое задание еще не видели, но у нас есть параметры, насколько надо увеличить пропускные способности. Мы свои предложения направляем. Занимается этим Росгранстрой вместе с Минтрансом РФ, - рассказал глава Забайкальского края Александр Осипов.

Он отметил, что ежегодно в соседнюю для региона Маньчжурию приезжают больше пяти миллионов жителей Китая. Если "часть из этих туристов будет не смотреть на Россию в бинокль, а без визы попадет в зону трансграничного экономического сотрудничества - это даст хороший стимул для развития приграничных территорий, деньги и работу людям". Руководитель региона также подчеркнул, что гости из КНР очень интересуются русскими народным традициями, национальной кухней и культурой, поэтому такие поездки окажутся для них привлекательными.

- Глава Правительства РФ во время своего последнего визита в Читу дал поручение рассмотреть возможность создания такой территории, - заявил Осипов.

Во время упомянутого визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в столицу Забайкалья обсуждалась и реконструкция МАПП "Забайкальск". Региону пообещали, что федеральные власти окажут помощь в этом вопросе. Также во время встречи с Дмитрием Медведевым Александр Осипов предложил расширить действие режима "Свободный порт Владивосток" на Читу и приграничный поселок Забайкальск. Это даст налоговые льготы и защиту прав инвестора.