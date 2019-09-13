Уровень Амура у Комсомольска начал снижаться

Паводок начал отступать от Комсомольска-на-Амуре. Согласно данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю, за последние сутки уровень Амура снизился на четыре сантиметра и составил 825 сантиметров.

Накануне река у города впервые за последние дни престала подниматься. Но ситуация по-прежнему остается сложной. Из-за паводка, повышения уровня грунтовых вод и скопления дождевых осадков подтоплено 420 жилых домов и около 1000 приусадебных участков в микрорайонах Парковый, Победы, Мылки, Силинский и Менделеева, а также в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский. В Комсомольском районе - 54 жилых дома, 123 приусадебных и около 180 земельных участков, а также 37 участков дорог.

У краевой столицы Амур продолжает опускаться. За последние сутки уровень воды снизился на девять сантиметров и достиг отметки 563 сантиметра. В городе в зоне подтопления остаются 33 жилых дома, около 1700 дачных участков и некоторые участки дорог вблизи берега реки. В Хабаровском районе - 19 жилых домов, 108 приусадебных, более 400 дачных участков и 14 участков внутрипоселковых и межпоселковых автодорог.

Всего в регионе от паводка пострадали 99 населенных пунктов.