В Якутске проверят, из-за чего в многоквартирном доме обрушился пол

Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии рекомендовало властям Якутска установить "маячки" на стенах в доме 34 по проспекту Ленина, в тамбуре которого обрушился пол. По ним будут наблюдать за состоянием здания.

Кроме того, запланирована сплошная проверка на предмет несанкционированных перепланировок в квартирах.

Пол в тамбуре обрушился в четверг на площади шесть квадратных метров. Само по себе это угрозы людям не создало, но всех жильцов сразу эвакуировали, поскольку причина инцидента пока неизвестна. Здание старое, это добавляет тревог.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Там было отмечено, что в 2016 году в доме проводились ремонтные работы - укрепление стен и части фундамента. Согласно решению КЧС, необходимо провести дополнительное обследование общего состояния дома с изучением фундамента. Управляющей компании дано поручение составить акт о состоянии конструктивных элементов.

После визуального комиссионного обследования дома жильцов было решено не отселять, но на период проведения ремонтных работ им рекомендовано ограничить время пребывания в квартирах.