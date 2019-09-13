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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске проверят, из-за чего в многоквартирном доме обрушился пол

Текст: Владимир Таюрский

Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии рекомендовало властям Якутска установить "маячки" на стенах в доме 34 по проспекту Ленина, в тамбуре которого обрушился пол. По ним будут наблюдать за состоянием здания.

Кроме того, запланирована сплошная проверка на предмет несанкционированных перепланировок в квартирах.

Пол в тамбуре обрушился в четверг на площади шесть квадратных метров. Само по себе это угрозы людям не создало, но всех жильцов сразу эвакуировали, поскольку причина инцидента пока неизвестна. Здание старое, это добавляет тревог.

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Как сообщила пресс-служба городской администрации, состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Там было отмечено, что в 2016 году в доме проводились ремонтные работы - укрепление стен и части фундамента. Согласно решению КЧС, необходимо провести дополнительное обследование общего состояния дома с изучением фундамента. Управляющей компании дано поручение составить акт о состоянии конструктивных элементов.

После визуального комиссионного обследования дома жильцов было решено не отселять, но на период проведения ремонтных работ им рекомендовано ограничить время пребывания в квартирах.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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