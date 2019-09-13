В Южно-Сахалинске учительница скончалась после урока физкультуры

Учителю физкультуры южно-сахалинской гимназии № 3 стало плохо во время урока. В этот же день 67-летняя женщина скончалась, сообщили коррреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации города.

Педагог упала во время занятия на пришкольной территории. После сообщения встревоженных школьников в гимназию вызвали неотложку.

До приезда врачей женщине оказали первую помощь на месте происшествия. Затем ее доставили в больницу.

Через некоторое время стало известно, что педагог скончалась в лечебном учреждении. У нее остановилось сердце, и врачи оказались бессильны.