В Комсомольске-на-Амуре из-за подтопления закрыли аэропорт

Работу аэропорта Комсомольска-на-Амуре, расположенного в поселке Хурба, пришлось приостановить из-за подтопления взлетно-посадочной полосы грунтовыми водами.

"Рейсы временно приостановлены", - заявил РИА Новости представитель краевого правительства.

Из-за ЧП воздушная гавань успела принять и отправить только часть самолетов. Рейс, который должен был прилететь из Южно-Сахалинска, отложили на 16 сентября, самолет в Хабаровск улетит 17-го. Не отправлены пока и рейсы в Южно-Сахалинск и Чумикан.

Напомним, накануне Амур у Комсомольска впервые за последние дни престал подниматься. А за последние сутки его уровень снизился на четыре сантиметра и составил 825 сантиметров.

Но ситуация в городе по-прежнему остается сложной. Из-за паводка, повышения уровня грунтовых вод и скопления дождевых осадков подтоплено 420 жилых домов и около 1000 приусадебных участков в микрорайонах Парковый, Победы, Мылки, Силинский и Менделеева, а также в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский. В Комсомольском районе в зоне паводка остаются 54 жилых дома, 123 приусадебных и около 180 земельных участков, а также 37 участков дорог.