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13.09.2019 10:37
Проект: В регионах

Забайкальцы воплотят мечту о доме на "Дальневосточном гектаре"

Текст: Дина Непомнящая
Многие жители Забайкальского края мечтают построить собственный дом. Создать родовое гнездо - это своеобразная региональная традиция.
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

Не стала исключением и семья Мариняк из Читы. Супруги Владимир и Елизавета даже взяв квартиру в ипотеку продолжали присматривать землю под частный дом. Но цены оказались для них слишком высокими.

Проблема решилась, когда Забайкалье вошло в программу "Дальневосточный гектар". Владимир сразу же подал заявку на получение земли и стал одним из первых местных "гектарщиков".

- Участок мы присматривали заранее, еще до старта программы. Выезжали на место, знакомились с особенностями участка. Предварительно на карте в системе "НаДальнийВосток.РФ" обозначили его границы и ждали 1 августа. Ровно в ноль часов ноль минут я нажал на кнопку и отправил электронное заявление, - рассказывает мужчина.

Фото: Андрей Огородник/ТАСС
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Он вошел в ту самую первую группу забайкальцев, которым документы на землю вручали в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Гектар семьи Мариняк находится в 20 километрах от краевой столицы на возвышенности, поэтому паводки ему не страшны, хоть неподалеку и протекает река. Вскоре здесь появится одноэтажный дом площадью до 100 квадратных метров. Больше супруги не хотят, чтобы не тратить много денег на отопление в холодные забайкальские зимы. Рядом с домом разместятся гараж, баня, постройки для содержания кур и гусей и, возможно, даже теннисный корт.

- Строительный сезон заканчивается, поэтому до конца осени успеем лишь опахать участок и провести противопожарные работы. А в следующем году начнем стройку, - планирует глава семейства.
Не торопиться с началом строительства Владимир решил еще и узнав, что для молодых семей и участников программы "Дальневосточный гектар" хотят запустить ипотечную программу под два процента годовых.

Что нужно сделать, чтобы через пять получить участок в собственность будущие обладатели родового гнезда знают. Через год проинформировать муниципальные власти о планах использования земли, а через три - сдать отчетную декларацию по итогам проделанной работы.

Справка "РГ"

На территории Забайкалья и Бурятии программа "дальневосточный гектар" начала действовать с 1 августа текущего года. Первые полгода земля здесь будет предоставляться только местным жителям. С 1 февраля 2020 года участки смогут оформить уже все дальневосточники. А с 1 августа 2020 года - все россияне, а также участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Оформить участок в безвозмездное пользование можно на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". После пяти лет использования гражданин может бесплатно получить землю в собственность или длительную аренду, если подтвердит, что она им освоена.

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