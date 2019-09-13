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13.09.2019 11:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Властелин горных дорог

"АКОМ" успешно испытал свои аккумуляторы на вулкане
Текст: Инга Горина (Самара)
При поддержке генерального партнера проекта - компании "АКОМ", лидера российского рынка аккумуляторных батарей - состоялась уникальная экспедиция по Эльбрусскому вулканическому центру.
Фото: Пресс-служба ГК "Аком" Даже на самых экстремальных участках пути батарея "АКОМ Asia+EFB" ни разу не подвела Фото: Пресс-служба ГК "Аком"
Даже на самых экстремальных участках пути батарея "АКОМ Asia+EFB" ни разу не подвела Фото: Пресс-служба ГК "Аком"

Ключевая задача проекта, который был реализован совместно со специалистами лаборатории лазерных интерферометрических исследований Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга - оценить вулканическую активность Эльбруса на сегодняшний день. Параллельно проводились испытания в реальных, экстремальных условиях новой аккумуляторной батареи "АКОМ ASIA + EFB".

Кабардино-Балкария - мекка отечественного альпинизма и экстремального туризма из года в год влечет опытных путешественников своими горными склонами и нетронутой красотой природы. Через республику протянулись пять основных хребтов Большого Кавказа, а высочайшей точкой, причем не только КБР и России, но и всей Европы, является Эльбрус. Высота - 5 642 метра над уровнем моря.

В рамках экспедиции группа преодолела 1500 км, поднялась на максимальную высоту 3100 метров. Маршрут прошел через Суканское ущелье, Верхнюю Балкарию, перевалы Чегетджара, и Актопрак, загадочную долину Джилы-Су и легендарную гору Сирх. Итогом поездки по "вулканическим" местам Кабардино-Балкарии станет материал для научно-популярного фильма. Он расскажет об основной теме экспедиции "Эльбрус как вулкан" и работе научных сотрудников, интересных с точки зрения туризма локациях, истории и легендах Приэльбрусья.

Пройти сложную горную дорогу можно лишь на хорошо подготовленном автомобиле. Даже на самых экстремальных участках пути батарея "АКОМ Asia+EFB" великолепно показала себя, ни разу не подвела и с честью выдержала сложный режим эксплуатации. Аккумулятор имеет двойной ресурс и не боится полной разрядки, а также имеет минимальное время заряда при движении, что особенно важно в условиях экспедиции. Какой бы лютый маршрут участники проекта не испытывали на себе, выбирая самые сложные, зачастую непроходимые тропы, сложенные из валунов и остывшей лавы, проходящие по дну рек и отвесному краю скал, какие бы нагрузки не выпадали на электросеть автомобиля - зарядка всех возможных устройств, обеспечение лагеря или бесперебойная работа съемочной группы - аккумулятор все выдерживал и позволял запустить двигатель в любых условиях. Без потерь преодолел высокогорье и горные реки, побывал на вулкане и даже "заглянул" под гору, не обнаружив слабых сторон. Предела возможностей "АКОМ Asia+EFB" участники экспедиции не установили.

Таким образом, получено еще одно подтверждение того, что высокотехнологичные аккумуляторные батареи "АКОМ" могут эксплуатироваться в любых экстремальных условиях. Для лидера российского рынка АКБ нет невыполнимых задач!

В рамках концепции "Четыре стихии АКОМ" компания испытывает свои аккумуляторы в сложных климатических и географических условиях. Позади два пройденных этапа: покорение Арктики и горных дорог Приэльбрусья. Но останавливаться на достигнутом "АКОМ" не намерен, и впереди - новые испытания. В перспективе - испытания продукции "АКОМ" при погружении на дно океана и в жаркой пустыне.

Справка "РГ"

"АКОМ" - крупнейшая в постсоветском пространстве компания, занимающаяся альтернативными источниками тока, в том числе аккумуляторным производством и дистрибьюцией продукции. Доля АО "АКОМ" на рынке конечных потребителей автомобильных аккумуляторов в 2018 году составила 15,18 процента, на рынке автосборочных предприятий - около 52 процентов. Каждая третья аккумуляторнпя батарея, установленная на российских автомобилях, произведена на жигулевском заводе. "АКОМ" является основным российским экспортером стартерных аккумуляторов, обеспечивающим почти 70 процентов российского экспорта в отрасли.

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