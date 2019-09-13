Путин заявил о большой популярности единоборств в России

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Всемирного фестиваля боевых искусств, проводимого под эгидой Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА).

Всемирный фестиваль боевых искусств состоится с 13 по 17 сентября в Ульяновске.

"Проведение в России столь масштабных, представительных состязаний считаю закономерным, ведь в нашей стране единоборства всегда пользовались большой популярностью, и мы по праву гордимся целой плеядой талантливых спортсменов-триумфаторов и призеров самых престижных соревнований", - отметил Путин.

Участники из разных стран в честной и бескомпромиссной борьбе покажут свою подготовку, мужество и силу духа. Путин уверен, что фестиваль станет "настоящим праздником спорта и дружбы", позволит познакомиться с историей и уникальным наследием национальных школ боевых искусств, послужит продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению международных контактов.