В Ульяновске скончался известный боксер

В Ульяновске на тренировке скончался 29-летний мастер спорта Андрей Молоканов. Он был одним из лидеров сборной ПФО по боксу.

Андрей Молоканов выступал в категории до 81 кг. Боксом он занимался с десяти лет.

В регионе выражают соболезнования в связи с трагедией. Друзья в соцсетях вспоминают, что спортсмен был очень упорным на тренировках, выкладывался до седьмого пота, даже если речь не шла о выходе на ринг в ближайшее время. Известно, что Молоканов готовился завершить спортивную карьеру.

Специалисты установят причины трагедии, которая произошла накануне в Ульяновске, заявили в правительстве Ульяновской области.

- Пристальное внимание необходимо уделять вопросам медицинского сопровождения и медпрофилактики спортсменов, а также методикам тренировок. На специализированной комиссии будет дана оценка этим составляющим, - сообщил после случившегося председатель правительства Александр Смекалин.