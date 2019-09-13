"Ростелеком" стал официальным партнером международного форума "Технопром"

Компания "Ростелеком" поддержит VII Международный форум технологического развития "Технопром" в качестве официального партнера мероприятия. На площадке форума в выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр" крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов представит комплексные современные решения для бизнеса и государства, в том числе технологии умного управления городами, телемедицинские сервисы и платформу для цифровизации промышленных предприятий.

"Компания "Ростелеком" как стратегический партнер национальной программы "Цифровая экономика" развивает сотрудничество с высокотехнологичными корпорациями и компаниями для того, чтобы внедрять современные инструменты, которые помогают сделать жизнь более комфортной, - сказал Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком". - На площадке "Технопрома" мы как раз покажем наши проекты: продемонстрируем систему видеонаблюдения и платформу по управлению дорожным движением, расскажем, какие сервисы мы готовы предложить для поддержки агропромышленного комплекса и для крупных промышленных производств".

На главном стенде "Ростелекома" участники форума смогут оценить плюсы от внедрения проекта "Умный город" на примере населенного пункта Сатка Челябинской области, который одним из первых в России реализовал эту платформу на своей территории. В рамках проекта в этом городе уличное освещение заменили на энергоэффективное, отладили работу видеонаблюдения с аналитикой, установили умные домофоны, а также реализовали систему контроля вывоза твердых бытовых отходов на базе контейнерных датчиков и ГЛОНАСС-трекинга мусоровозов.

На площадке "Технопрома" "Ростелеком" подпишет ряд стратегических соглашений, направленных на сотрудничество в сфере развития цифровых технологий. В деловой программе мероприятия компания примет участие в XI Сибирском форуме "Индустрия информационных систем", на котором специалисты "Ростелекома" расскажут о единой платформе сервисов кибербезопасности и презентуют IT-технологии для науки и образования.

Международный форум технологического развития "Технопром" работает в Новосибирске с 2013 года, в этот раз он пройдет с 18 по 20 сентября под лозунгом "Наука новой эры: технологии трансформации". В деловой программе запланировано более 90 мероприятий, в которых примут участие порядка 500 спикеров. Ожидается около 8 тысяч участников, в том числе 12 иностранных делегаций. Особое внимание участники форума планируют уделить национальным проектам, направленным на научно-технологическое развитие России, а также вопросам развития IT-инфраструктуры.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"