"Ростелеком" стал официальным партнером международного форума "Технопром"

Новости

В Ростове на День города состоится авиашоу 12:59
В Мурманской области сошли с рельсов восемь грузовых вагонов 12:58
В Крыму оценили план Зеленского вернуть полуостров "не только словами" 12:54
Замдиректора корпорации развития Коми арестовали за взятку 12:54
В новосибирском аэропорту дважды не смог взлететь самолет 12:47
Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского сохранить санкции против РФ 12:45
Появились подробности по второму приквелу "Игры престолов" 12:45
На Дону зафиксировано 72 случая лихорадки Западного Нила 12:35
Навальный улетел из России после обысков его штабов 12:30
Директор Киркорова прокомментировал информацию о блокировке его счетов 12:30
Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений с ОАЭ 12:23
Москва сможет побороться за туристический "Оскар" 12:19
Необычную пусковую установку С-300 заметили на учениях 12:17
Под Воронежем родители два года издевались над семилетним ребенком 12:06
Парад техники пройдет на Садовом кольце в Москве 12:05
Звезда "Богатые тоже плачут" и "Дикой Розы" Кастро завершила карьеру 12:00
Глава МИД Беларуси прокомментировал отношения с ОАЭ 11:47
Появилось фото Собчак в свадебном платье 11:45
В Нижнем Тагиле силовики изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя 11:45
В Приангарье и на юге Красноярского края выпал первый снег 11:40
В столичном метро появился поезд Олега Табакова 11:35
Врачи в 2020 году будут получать больше в труднодоступных регионах РФ 11:21
Погода в Москве не смогла побить температурный рекорд 1932 года 11:20
Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года 11:17
В интернет выложили новый электронный путеводитель по Беларуси 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Роскачество протестировало новинки смартфонов
13.09.2019 11:35
Проект: В регионах

"Ростелеком" стал официальным партнером международного форума "Технопром"

Компания "Ростелеком" поддержит VII Международный форум технологического развития "Технопром" в качестве официального партнера мероприятия. На площадке форума в выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр" крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов представит комплексные современные решения для бизнеса и государства, в том числе технологии умного управления городами, телемедицинские сервисы и платформу для цифровизации промышленных предприятий.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"Компания "Ростелеком" как стратегический партнер национальной программы "Цифровая экономика" развивает сотрудничество с высокотехнологичными корпорациями и компаниями для того, чтобы внедрять современные инструменты, которые помогают сделать жизнь более комфортной, -  сказал Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком". - На площадке "Технопрома" мы как раз покажем наши проекты: продемонстрируем систему видеонаблюдения и платформу по управлению дорожным движением, расскажем, какие сервисы мы готовы предложить для поддержки агропромышленного комплекса и для крупных промышленных производств".

На главном стенде "Ростелекома" участники форума смогут оценить плюсы от внедрения проекта "Умный город" на примере населенного пункта Сатка Челябинской области, который одним из первых в России реализовал эту платформу на своей территории. В рамках проекта в этом городе уличное освещение заменили на энергоэффективное, отладили работу видеонаблюдения с аналитикой, установили умные домофоны, а также реализовали систему контроля вывоза твердых бытовых отходов на базе контейнерных датчиков и ГЛОНАСС-трекинга мусоровозов.

На площадке "Технопрома" "Ростелеком" подпишет ряд стратегических соглашений, направленных на сотрудничество в сфере развития цифровых технологий. В деловой программе мероприятия компания примет участие в XI Сибирском форуме "Индустрия информационных систем", на котором специалисты "Ростелекома" расскажут о единой платформе сервисов кибербезопасности и презентуют IT-технологии для науки и образования.

Международный форум технологического развития "Технопром" работает в Новосибирске с 2013 года, в этот раз он пройдет с 18 по 20 сентября под лозунгом "Наука новой эры: технологии трансформации". В деловой программе запланировано более 90 мероприятий, в которых примут участие порядка 500 спикеров. Ожидается около 8 тысяч участников, в том числе 12 иностранных делегаций. Особое внимание участники форума планируют уделить национальным проектам, направленным на научно-технологическое развитие России, а также вопросам развития IT-инфраструктуры.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: Задержаны опустошавшие карты россиян мошенники
Лавров: Война в Сирии действительно закончилась
Рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины по предложению Зеленского
ФСБ и Роскомнадзор заблокируют два почтовых сервиса
Голикова: Страховые пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,6%