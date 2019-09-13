В Приангарье и на юге Красноярского края выпал первый снег

Сегодня утром жители северных районов Иркутской области и города Усть-Илимска увидели за окном первый снег.

Как сообщает "Интерфакс", метеорологи зафиксировали высоту снежного покрова в полсантиметра в Чунском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах. Массы холодного воздуха прорвались сюда с северо-запада, принеся с собой мокрый снег. Днем он прекратился, однако в ближайшие сутки, по данным МЧС, в Иркутской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с, в северных районах - до 23 м/с. Вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега, а ночь с субботы на воскресение - заморозки.

В соседнем Красноярском крае жители тоже "порадовались" первому снегу. Если для северных и заполярных районов сентябрьские сугробы - вещь обычная, то на юге региона еще в самом разгаре уборка зерновых и снег здесь совсем не ждут. Тем не менее, сегодня ранним утром от выпавших осадков пришлось чистить федеральную трассу Р-257 в Балахтинском районе. В ближайшие сутки синоптики ожидают заморозки до - 5 градусов, на трассах возможен гололед.