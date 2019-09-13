В Республике Алтай произошло два мощных землетрясения

Сильные подземные толчки ощутили жители Горного Алтая, Барнаула и Бийска. Подземные колебания также дошли до Новокузнецка и Ленинска-Кузнецка.

- В Улаганском районе Республики Алтай 13 сентября зарегистрированы два сейсмособытия, - сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай. - В 11.15 от Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что толчок 5,3 магнитуд зарегистрирован в 30 километрах севернее от села Акташ, второй там же в 11.29 5,1 магнитуд.

- Сегодня в Республике Алтай приостановлена работа 12 школ и 8 детских садов, - сообщила "РГ" представитель ведомства Светлана Ляшко. - В настоящее время проводится обследование состояния зданий и сооружений, расположенных в Улаганском районе.

По данным спасателей, жертв и разрушений нет. Все дороги находятся в проезжем состоянии. Работа систем энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и систем связи не нарушена.

В районах Алтайского края разрушений также не зафиксировано. Между тем, в социальных сетях жители Бийска сообщают о том, что толчки были такой силы, что в домах "мебель ходила ходуном". "У меня на 8 этаже с аквариума вода выплескивалась", "Старый центр хорошенько так потрясло", - рассказывают очевидцы случившегося в социальных сетях.

По данным сейсмологической сети Кемеровской области подземные толчки интенсивностью 2,8 балла были зафиксированы в районе Таштагола.

- На территории Кемеровской области разрушений нет, горно-рудные предприятия работают в штатном режиме, - сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области.