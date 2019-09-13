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13.09.2019 12:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Тулуне к застройке жильем подготовят еще две площадки

Возведение жилья для пострадавших от наводнения идет полным ходом
Текст: Валентин Волгин
Приступить к разработке второй и третьей площадок для строительства домов для пострадавших от наводнения в Тулуне поручил губернатор Приангарья Сергей Левченко во время совещания, участие в котором приняли председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, руководитель государственного казенного учреждения "Служба заказчика Иркутской области" Алексей Коротнев, руководители строительных компаний.

В Тулуне из-за наводнения жилья лишилось около 3 тысяч человек. Многие из них планируют приобрести новые дома и квартиры в своём городе. Сейчас начато строительство микрорайонов с индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Еще две площадки необходимо начать готовить к застройке.

- Я прошу разработать алгоритм проведения работ по следующим двум участкам индивидуального жилого строительства в микрорайоне Берёзовая роща. Первый участок, где уже работают строительные компании, рассчитан на 430 домов, мы понимаем, что желающих приобрести дома там будет гораздо больше. Если мы начнем разработку алгоритма позже, то приступить к строительству можем только весной. Нам необходимо начать их освоение и к следующему совещанию подготовить проект планировки, - сказал Сергей Левченко.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области
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Проект планировки первого участка микрорайона Березовая роща практически завершён, прорублена просека для дороги, размечены улицы и площадки для строительства домов. О желании возводить их уже заявили шесть строительных компаний, они готовят документацию и получили участки. Три компании уже начали работать. Построены демонстрационные дома, которые могут посмотреть и выбрать люди, потерявшие своё жильё во время наводнения.  Решены вопросы по техническому присоединению всех необходимых коммуникаций.

- Строители предлагают возводить индивидуальные жилые дома по абсолютно всем технологиям, которые только возможны. Это и деревянное домостроение, металлический или деревянный каркас, а также пескоблоки, обложенные кирпичом. Люди могут выбирать абсолютно любой вариант, который им приглянется. Уже готовы каркасный дом с заполнением, он на плите, там установлен теплый пол, что понравится гражданам. Есть дома в брусовом исполнении. Ещё одна компания строит дом с подпольем - востребованный вариант для населения, - сказала Светлана Свиркина.

В микрорайоне Угольщиков начато возведение двухэтажных домов для 496 семей. Для трёх домов уже сделаны котлованы, начинается заливка фундаментов. Параллельно с этими работами строительные компании проводят экспертизу проектов жилых домов. Как только они получат все необходимые документы, начнётся заключение договоров с жителями. Губернатор поставил задачу компаниям начать заливку фундаментов на всех представленных им участках. Это позволит вести работы поздней осенью и зимой, что значительно ускорит обеспечение жильём пострадавших от наводнения людей.

В обоих микрорайонах готовятся начать строительство школ на 1275 мест с бассейнами, детских садов, в Берёзовой роще решается вопрос строительства ледового корта.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"

 

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