В горах КБР при столкновении парапланов пострадали три человека

В пятницу в Чегемском районе Кабардино-Балкарии в воздухе столкнулись два параплана. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, три человека в результате инцидента пострадали.

"Сегодня в 12.20 поступила информация о столкновении на парадроме двух парапланов. При это имеется трое пострадавших", - отметили в чрезвычайном ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что один человек получил тяжелые травмы - его сотрудники ЦМК (Центр медицины катастроф) забрали на лечение прямо с парадрома. Еще двоих пострадавших осмотрели врачи, медицинская помощь им не понадобилась.

Парадром "Чегем" находится на высоте полторы тысячи метров в одноименном ущелье недалеко от села Эльтюбю, расположенного в 65 километрах от Нальчика.