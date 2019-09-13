В Ингушетии начали выращивать кабачки в промышленном масштабе

В Ингушетии впервые вырастали кабачки в промышленном масштабе. Семена культуры посадили на полях одного из частных предприятий республики, которое собрало первый урожай в 800 тонн.

В хозяйстве планируют собрать еще около трех тысяч тонн тыквенных. Первые партии кабачков отправлены на переработку. Как сообщили в ингушском филиале Российского сельскохозяйственного центра, по оценкам экспертов качество овощей соответствует техническому регламенту по безопасности пищевой продукции.

РСЦ помогал предприятию, начиная от выбора семян и заканчивая сбором урожая кабачков. Ведь до сих пор выращиванием культуры в промышленных объемах в Ингушетии не занимались.

- Планируемый урожай кабачков в этом хозяйстве должен оправдать все ожидания, - считают в центре.

Это далеко не первый совместный успешный проект, реализуемый его специалистами совместно с республиканскими сельхозпроизводителями. В Ингушетии в этом году вырастили новые для региона сорта донской селекции озимой пшеницы "Краса Дона", "Танаис", "Аксинья".

Работу на семенных участках контролировали семеноводы сельскохозяйственного центра - от проверки сопроводительной документации и семенного материала, привезенного из Ростовской области, до высева семян и сбора урожая пшеницы. Во многом благодаря этому производителю удалось достичь хорошего результата, несмотря на трудности из-за неблагоприятных погодных условий.