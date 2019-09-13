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13.09.2019 12:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ингушетии запустят "трамвай-кафе" с различными функциями

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Магасе планируют запустить трамвай, аналогов которому нет в мире. Как сообщили в администрации города, завершена разработка его проекта.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

По замыслу авторов, техника будет работать как от аккумуляторов, так и на солнечных батареях. Еще одно ноу-хау - трамвай сможет двигаться на автопилоте, кроме стандартного управления.

Для безопасности вагоны оснастят видеонаблюдением и кнопкой вызова полиции. В новом трамвае предусмотрено немало необычных для этого вида транспорта функций для удобства пассажиров и водителя, в том числе для маломобильных групп населения. Будут созданы комфортные условия для инвалидов-колясочников.

Фото: Алена Ларина/РГ
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Это еще не все. В вагоне установят барную стойку. Но проектировщики не ограничились и ею. По проекту в трамвае есть массажное кресло, а спинки сидений будут оснащены аудио и видеогидом на 15 языках, в том числе русском, ингушском, английском, французском, японском и других.

Вагоны внешне будут соответствовать своей уникальной "начинке", их оформят в футуристическом стиле. Не удивительно, что будущий ингушский трамвай предназначен не только для перевозки пассажиров - жителей республики, прежде всего, он рассчитан на туристов и должен стать очередной туристической изюминкой Магаса.

Новый транспорт планируют пустить по городу уже в следующем году, в память о 250-летии со дня принятия ингушским народом важнейшего решения о вхождении в состав Российского государства.

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