В Ленобласти нашли клиники, где людей лишали свободы под видом лечения

В Ленинградской области сотрудники СК, полиции и Росгвардии освободили 50 пациентов реабилитационных центров. Их незаконно удерживали в учреждениях, а с родственников вымогали деньги под видом лечения.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, среди пациентов были даже подростки, страдающие алкоголизмом или наркоманией.

Финансовая схема получалась следующая. Людей со всей страны привозили в частные дома, где оборудовалось подобие общежитий.

Сами помещения не соответствовали никаким санитарным нормам. Людей держали в тесных помещениях, в антисанитарии, запирали. С родственниками пациентов общались только представители медцентров, которые убеждали близких, что на «реабилитации" нужно провести как можно больше времени.

Месяц нахождения в центре обходился родственникам от 40 до 100 тысяч рублей. Никаких услуг по лечению при этом не оказывалось. Люди жили в ужасающих условиях месяцами.

Сейчас СК Ленобласти выясняет все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное лишение свободы двух и более лиц".