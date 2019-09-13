Новости

ВС США: Вашингтон не будет увеличивать число своих военных в Сирии 22:18
Эрдоган отметил "искренний" подход РФ в вопросе поставок С-400 22:00
В Ленобласти нашли клиники, где людей лишали свободы под видом лечения 21:18
Знаменитая картина Йорданса из Александро-Невской Лавры приедет в Москву 21:03
В Петербурге загорелась трансформаторная подстанция 20:44
Facebook признал ошибкой блокировку аккаунта Симоньян 20:39
В Совфеде предложили Украине войти в состав России 20:10
Большой театр Беларуси подготовил шесть премьер в новом сезоне 19:43
В Петербурге по второму разу зацвели яблони 19:33
Видео: Пиротехники обезвредили 68 боеприпасов времен войны под Тверью 19:32
Учение "Щит Союза - 2019": отработано освобождение населенного пункта 19:31
Глава киностудии им.Горького Сергей Зернов подал заявление об уходе 19:25
Ограничения на рекламу пива могут смягчить 19:10
В Британии найдены древние курганы пиктов 19:05
Астрономы сделали открытие, способное переписать историю Вселенной 19:03
Ковалев и Альварес договорились о бое 2 ноября 19:01
На Украине объяснили, почему война с Россией невозможна 18:03
Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе 18:00
КНДР сообщила о выпуске собственного "инновационного смартфона" 17:56
Сборные Испании и Аргентины по баскетболу сыграют в финале ЧМ 17:55
Путин встретится с китайскими гостями 17:51
Ксения Собчак станет ведущей передачи "Пусть говорят" 17:50
Дибров заявил, что ничего не знает о болезни Заворотнюк 17:35
В Петербурге возбудили дело против генерала из-за подделки справки 17:31
"Билайн" запустил пилот по тестированию 5G в "Лужниках" 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Роскачество протестировало новинки смартфонов
13.09.2019 21:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти нашли клиники, где людей лишали свободы под видом лечения

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область )

В Ленинградской области сотрудники СК, полиции и Росгвардии освободили 50 пациентов реабилитационных центров. Их незаконно удерживали в учреждениях, а с родственников вымогали деньги под видом лечения.

В Ленобласти ради страховки мошенники сожгли муляж дома

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, среди пациентов были даже подростки, страдающие алкоголизмом или наркоманией.

Финансовая схема получалась следующая. Людей со всей страны привозили в частные дома, где оборудовалось подобие общежитий.

Сами помещения не соответствовали никаким санитарным нормам. Людей держали в тесных помещениях, в антисанитарии, запирали. С родственниками пациентов общались только представители медцентров, которые убеждали близких, что на «реабилитации" нужно провести как можно больше времени.

Месяц нахождения в центре обходился родственникам от 40 до 100 тысяч рублей. Никаких услуг по лечению при этом не оказывалось. Люди жили в ужасающих условиях месяцами.
Сейчас СК Ленобласти выясняет все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное лишение свободы двух и более лиц".

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Набиуллина предложила повысить "отсечку" по цене нефти для ФНБ
В Кремле назвали санкции обоюдоострым оружием
Вышинский сообщил о своей госпитализации
МИД РФ: Москва ответит на решение перенести памятник Коневу в Праге
По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело