В Ленобласти ради страховки мошенники сожгли муляж дома

В Ленинградской области полиция и страховая компания устанавливают обстоятельства пожара в СНТ "Азимут" Тосненского района. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, мошенники построили в садоводстве муляж дома из фанеры и сожгли его, чтобы получить почти восемь миллионов рублей страховой выплаты.

По подозрению в совершении мошенничества задержаны четыре человека. Следствие полагает, что преступную схему придумали и осуществили две женщины - 25-летняя уроженка Донецкой области и 29-летняя жительница Ленинградской области. К участию в ней привлекли также 35-летнюю женщину и 32-летнего жителя Петербурга.

- Члены банды приобрели земельный участок в Ленинградской области, где мужчина организовал постройку фанерного муляжа дома, - сообщил собеседник агентства, - Указанное строение было зарегистрировано как жилое. Привлеченная женщина, на чье имя был оформлен участок, в свою очередь застраховала "дом": при наступлении страхового случая компенсация составила бы 7 774 916 рублей.

По версии следствия, фигуранты этого дела могут быть причастны и к другим случаям мошенничества в сфере страхования недвижимости. Двое из них в настоящее время отправлены под домашний арест, еще двое организаторов получили подписку о невыезде и надлежащем поведении.