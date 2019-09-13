В Мурманской области сошли с рельсов восемь вагонов поезда

На станции Апатиты Октябрьской железной дороги с рельсов сошли восемь грузовых вагонов. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

ЧП произошло в пятницу в 10.29. В результате инцидента пострадавших нет. В УМЧС Мурманской области добавили, что главный путь свободен. Задержки движения междугородних и грузовых поездов нет.

На место аварии оперативно выдвинулись восстановительные поезда из Кандалакши и Мурманска. Всего в работах задействованы 19 человек и четыре единицы техники.