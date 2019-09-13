В Петербурге при пожаре в доме в центре города погиб человек

При пожаре в центре Санкт-Петербурга погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городском управлении МЧС.

Тело погибшего обнаружили спасатели, локализовавшие пожар в шестиэтажном доме по адресу: проспект Римского-Корсакова, 69. Пол и личность погибшего в данный момент устанавливаются, сообщили в ведомстве.

Сигнал о возгорании в этом нежилом доме поступил в 14.28. Пожару был присвоен ранг 1-бис. Огонь распространился на площади в 160 квадратных метров, для ликвидации пожара были задействованы 9 единиц техники и 39 человек личного состава. Примерно через полтора часа огонь был потушен.