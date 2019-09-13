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13.09.2019 17:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге возбудили дело против генерала из-за подделки справки

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге генерал-майора внутренней службы заподозрили в подделке документов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городском управлении Следственного комитета СК РФ.

Подозрения на действия офицера пали после того, как соответствующая информация поступила из управления собственной безопасности полиции.

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В настоящий момент, по словам источника, возбуждено уголовное дело о подделке документов, оно основано на материалах, предоставленных полицией.

Уточняется, что генерал-майор подделал больничный лист о своей госпитализации, вместо которой он отправился на отдых в Крым. Ущерб от этих манипуляций расследование оценило в 150 тысяч рублей.

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