В Петербурге возбудили дело против генерала из-за подделки справки

В Санкт-Петербурге генерал-майора внутренней службы заподозрили в подделке документов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городском управлении Следственного комитета СК РФ.

Подозрения на действия офицера пали после того, как соответствующая информация поступила из управления собственной безопасности полиции.

В настоящий момент, по словам источника, возбуждено уголовное дело о подделке документов, оно основано на материалах, предоставленных полицией.

Уточняется, что генерал-майор подделал больничный лист о своей госпитализации, вместо которой он отправился на отдых в Крым. Ущерб от этих манипуляций расследование оценило в 150 тысяч рублей.