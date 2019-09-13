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13.09.2019 20:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге загорелась трансформаторная подстанция

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге пожарные подразделения тушат возгорание на трансформаторной подстанции "Восточная-коммунальная". Без света осталось около 20 домов.

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Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, подстанция горит по адресу: Коммуны, 7. Это двухэтажное здание общей площадью порядка 1500 квадратных метров. Площадь возгорания - 30 квадратных метров.

Огонь тушат 25 пожарных, задействовано 6 единиц техники.

По данным "Ленэнерго", организации, которая обслуживает подстанцию, по резервной схеме запитано 32 дома в Невском и Красногвардейском районах Петербурга. Еще часть домов остаются без электричества.

Для запитывания социальных объектов к месту ЧП направлены дизель-генераторные установки.

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